Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 19 | 10

Notizia in breve

Alle 19:10 del 28 maggio 2026, il servizio Astral infomobilità ha segnalato disagi sulla viabilità della regione Lazio. La piattaforma ha comunicato problemi di traffico in alcune zone della capitale, senza indicare dettagli specifici sulle cause o le aree interessate. L’informazione è stata diffusa attraverso il sistema di monitoraggio regionale, per aggiornare gli automobilisti sulla situazione in tempo reale.