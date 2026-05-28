Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 19 | 10
Alle 19:10 del 28 maggio 2026, il servizio Astral infomobilità ha segnalato disagi sulla viabilità della regione Lazio. La piattaforma ha comunicato problemi di traffico in alcune zone della capitale, senza indicare dettagli specifici sulle cause o le aree interessate. L’informazione è stata diffusa attraverso il sistema di monitoraggio regionale, per aggiornare gli automobilisti sulla situazione in tempo reale.
Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio pioggia intensa sulle principali arterie del Lazio tanti di percussione alla circolazione soprattutto nell'area della capitale ma vediamo la situazione aggiornata sulla raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Nomentana con maggiori difficoltà di circolazione trapuntine Tuscolana in internal code a tratti tra Trionfale Salaria Poi tra Bufalotta Casilina sempre in interna più avanti ha segnalato un incidente all'altezza della Pisana dove si stanno formando ora alle 20 andiamo ora sulla tratto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:10Alle 19:10 del 5 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.
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