Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 28 maggio, la viabilità nella regione Lazio a Roma presenta code e rallentamenti su diverse strade. Le maggiori criticità si registrano in prossimità di alcuni svincoli e arterie principali, dove si formano congestioni. La circolazione è rallentata anche nelle zone centrali e periferiche, con traffico intenso e alcune deviazioni segnalate. Nessun incidente o chiusura di carreggiata comunicata al momento.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio diversi disagi sulla rete viaria del territorio con un PC di forti piogge che al momento si stanno abbattendo su gran parte della regione andiamo allora a vedere la situazione nel dettaglio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla tv interna code a tratti tra Trionfale Salaria Poi tra Bufalotta Appia andiamo sulla tratto Urbano della A24 lunghe code tra la tangenziale est e il raccordo in uscita da Roma trafficata la Roma Fiumicino verso l'Eur abbiamo auto in coda tra Parco dei... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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