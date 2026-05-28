Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 08 | 40

Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio segnala che, alle 8:40 del 28 maggio 2026, si sono verificati problemi sulla viabilità del raccordo anulare a Roma. La circolazione presenta rallentamenti e code in alcune tratte. Nessun dettaglio su cause o durata stimata dei disagi. La situazione rimane monitorata e si consiglia di verificare aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare concordo in carreggiata interna tra centrale del latte e poi proseguendo tra Casilina Ardeatina in esterna invece cose tra casa in via del Pescaccio vuoi puoi più avanti tra Casilina e Tiburtina come anche sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est in ultima direzione riesco siamo sull'autostrada A24 roma-teramo cose per un incidente all'altezza dell'intersezione per il raccordo anulare In quest'ultima direzione ci spostiamo con entrambe le direzioni su via dell' aeroporto di Fiumicino a casa incidente tra via della Scafa che. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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