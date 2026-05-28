Alle 18:10 del 28 maggio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato nuovamente problemi sulla viabilità nella zona di Roma. La comunicazione riguarda un servizio di aggiornamento sul traffico, con indicazioni sulla situazione attuale delle strade e eventuali disagi. La segnalazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’azienda, che monitora costantemente le condizioni della rete stradale della regione Lazio.

Astral infomobilità di nuovo dentro Parti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio decisamente trafficato in queste ore il raccordo in carreggiata esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana a seguire code tra Prenestina e centrale del latte in interna code a tratti tra Pisano e Boccea Poi tra Cassia Salaria è ancora tra Bufalotta rustica andiamo sulla tratto Urbano della A24 in uscita da Roma abbiamo code tra la tangenziale est e Portonaccio è più avanti e tra Tor Cervara il raccordo trafficata anche la Roma Fiumicino verso l'Eur abbiamo auto in coda tra Parco de' Medici via del Cappellaccio mentre nel... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 18:10

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18:10Alle 18:10 del 5 maggio 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma tramite il servizio Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 28 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio.

Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 19 | 40.

Regione Lazio (@RegioneLazio) / Posts / X x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it

Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliMigliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro. Come ... romatoday.it