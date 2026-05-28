Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 09 | 10

Notizia in breve

Alle 09:10 del 28 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi nelle strade della capitale e zone limitrofe. Le informazioni sono fornite dal servizio di informazione sulla mobilità gestito dall’ente regionale, con dettagli su eventuali chiusure, deviazioni o rallentamenti che potrebbero interessare gli automobilisti.