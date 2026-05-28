Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 09 | 10
Alle 09:10 del 28 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi nelle strade della capitale e zone limitrofe. Le informazioni sono fornite dal servizio di informazione sulla mobilità gestito dall’ente regionale, con dettagli su eventuali chiusure, deviazioni o rallentamenti che potrebbero interessare gli automobilisti.
Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna trabu notte centrale del latte e poi proseguendo tra Casilina Ardeatina in esterna invece cose tra casa in via del Pescaccio e poi avanti tra Casilina Tiburtina come anche sul tratto Urbano della A24 tratto riservare la tangenziale est In quest'ultima dire ti spostiamo sulle autostrade sulla A24 roma-teramo con te per un incidente all'altezza dell'intersezione tra raccordo anulare in quest'ultimo direzione cose anche sulla Roma Fiumicino 3 raccordo anulare punto della Magliana in direzione Eur.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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