Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 16 | 25

Il servizio di Astral infomobilità segnala aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 28 maggio 2026 alle 16:25. La comunicazione fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali interventi in corso, con l’obiettivo di aggiornare gli utenti sulle condizioni delle strade e sulla mobilità regionale. I dettagli precisi riguardano eventuali disagi o modifiche alla viabilità in atto in questa fascia oraria.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso su entrambe le carreggiate del raccordo anulare in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana mentre in interna Ci sono code tra Cassia Veientana e Salaria poi rallentamenti tra Bufalotta La Rustica e proseguendo tra diramazione Roma sud e Appia sulla tratto Urbano della A24 Qui si rallenta tra la tangenziale est e Togliatti in uscita da Roma ci spostiamo sulla Roma Fiumicino file tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur sull'Aurelia si sta in coda all'altezza di Malagrotta in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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