Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 13 | 25

Notizia in breve

Il 28 maggio 2026 alle 13:25, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma tramite il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma ha segnalato eventuali disagi o variazioni sul traffico nella città, fornendo informazioni in tempo reale per gli automobilisti. La comunicazione riguarda le condizioni delle strade e eventuali interventi in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle cause di eventuali disagi.