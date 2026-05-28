Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 13 | 25
Il 28 maggio 2026 alle 13:25, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma tramite il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma ha segnalato eventuali disagi o variazioni sul traffico nella città, fornendo informazioni in tempo reale per gli automobilisti. La comunicazione riguarda le condizioni delle strade e eventuali interventi in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle cause di eventuali disagi.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare cosa in carreggiata esterna tra a cena diramazione Roma Sud Mentre mentre nella circolazione si presenta regolare ci spostiamo sull'autostrada è risolto l'incidente sulla Roma Napoli all'altezza dell'intersezione con la Roma Teramo in direzione di Napoli con la circolazione ora tornate le consolari rallentamenti In entrambe le direzioni sulla Tiburtina tra Settecamini raccordo anulare senza situazione sulla via Casilina con auto in coda In entrambe le carreggiate nei pressi di finocchio da dare Antonini a sono in tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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