Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 12 | 25

Nella giornata del 28 maggio 2026, alle 12:25, la redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma. Il comunicato riguarda indicazioni sul traffico e eventuali disagi nella zona, senza fornire dettagli specifici sulla situazione attuale o su interventi in corso. La comunicazione si rivolge agli utenti della strada, offrendo informazioni utili per la mobilità nella capitale nel corso della giornata.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare risotto un incidente tra via della Pisana Roma Fiumicino in carreggiata esterna con la circolazione cura si presenta regolare cose per traffico invece tra Ardeatina diramazione Roma Sud interna invece circolazione regolare cose anche sul tratto Urbano della A24 ad altezza Portonaccio e la tangenziale est ci spostiamo sull'autostrada code per incidente sulla Roma Napoli all'altezza dell'intersezione con la Roma Teramo in direzione di Napoli ci spostiamo è stato un incidente su via dell'aeroporto di Fiumicino anche se permangono alcune residue da Dario Antonini altro che pubblicità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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