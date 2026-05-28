Alle 11:25 del 28 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La redazione di Astral comunica le ultime notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade della zona. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli incidenti o sulle deviazioni, ma l’aggiornamento riguarda il servizio di informazione sulla mobilità in tempo reale. La comunicazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari che si spostano nella regione.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare con cui ha tratto in carreggiata interna per scienze e poi proseguendo tra Casilina Ardeatina esterna invece code per incidente tra via della Pisana e la Roma Fiumicino e poi proseguendo tra Appia Tuscolana stavolta per traffico come anche sul tratto Urbano della A24 ad altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est A che ora chiudono entrambe le direzioni su via dell' aeroporto di Fiumicino a causa di un incidente tra vedrà Scafa via Monte Cengio da Dario Antonini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 11:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 11:25Nella mattinata di oggi, alle 11:25, si è verificato un incidente sulla A1 Firenze Roma, tra il bivio e il tratto successivo.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 11:25Alle 11:25 di oggi, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 19 | 40.

Regione Lazio (@RegioneLazio) / Posts / X x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 20:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it

Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliMigliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro. Come ... romatoday.it