Il servizio di Astral infomobilità, gestito dalla Regione Lazio, fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni. L’ultimo aggiornamento risale alle 10:25 del 28 maggio 2026. Il servizio segnala eventuali disagi, incidenti o lavori in corso che influenzano il traffico, offrendo informazioni utili ai cittadini per pianificare gli spostamenti. Nessuna notizia di blocchi o restrizioni di particolare rilievo al momento.

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di apertura il raccordo anulare concordo in carreggiata interna tra Prenestina e poi proseguendo tra Casilina Ardeatina esterna invece con la tratti tra caccia in via del Pescaccio cos'è che sul tratto Urbano della A24 ad altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est ci spostiamo ancora così entrambe le direzioni su via dell'aeroporto di Fiumicino a caso di incidente tra vetro scarpe via Monte Cengio ero consolare invece in entrata verso Roma 8 in coda sulla via Flaminia tra due ponti raccordo anulare così come sulla via Tiburtina a partire da Settecamini in direzione del raccordo da dare Antolini Azzano infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 10:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 28 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità della Regione Lazio segnala variazioni sulla viabilità romana.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 28 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio.

Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 19 | 40.

Regione Lazio (@RegioneLazio) / Posts / X x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 20:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it

Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliMigliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro. Come ... romatoday.it