Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 28 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, fornita dalla redazione di Astral, riguarda le condizioni del traffico e eventuali disservizi sulla rete stradale regionale. Le informazioni sono disponibili per chi si sposta in queste aree, senza dettagli su specifici interventi o incidenti. La comunicazione si rivolge a chi utilizza le strade della regione in questo momento.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare concordo in carreggiata interna tra buffa centrale del latte e proseguendo già Casilina Ardeatina iniziano Invece così tra casa in via del Pescaccio è proprio avanti tra Casilina Tiburtina così anche sul tratto Urbano della A24 tratto osservare la tangenziale est In quest'ultima direzione siamo sulle autostrade sulla A24 roma-teramo risolto l'incidente all'altezza dell'intersezione tra il raccordo anulare con la circolazione ora tornata regolare ci spostiamo ancora con entrambe le direzioni su via dell'.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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