Viabilità primo problema dell’Appennino

Le strade e la ferrovia sono stati indicati come i principali problemi di viabilità nell’area dell’Appennino durante un’assemblea provinciale di Cna Pensionati. L’incontro si è svolto al Centro Congressi Ca’ Vecchia di Sasso Marconi, dove si è discusso anche di come le alleanze tra diverse generazioni possano contribuire a contrastare il declino della zona. La riunione ha coinvolto rappresentanti di diverse età e settori.

Strade, ferrovia e alleanza fra generazioni. Questi, in estrema sintesi, gli antidoti al declino che l’assemblea provinciale di Cna Pensionati Bologna, tenutasi l’altro ieri al Centro Congressi Ca’ Vecchia di Sasso Marconi, ha posto al centro del dibattito sul futuro dell’ Appennino. Ai lavori hanno preso parte, tra gli altri, il presidente di Cna Bologna Antonio Gramuglia, il direttore generale Claudio Pazzaglia e il direttore della filiale Bologna Fiera di Banca di Bologna, Davide Tebaldi. Un incontro che ha unito le esigenze di qualità della vita dei cittadini a quelle di chi fa impresa, evidenziando come vita e lavoro in montagna siano sfide cruciali, tali da richiedere risposte concrete e condivise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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