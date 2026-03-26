Intensa nevicata in Appennino viabilità critica Scuole chiuse a Serramazzoni

Nella notte, l'Appennino modenese ha registrato un'intensa nevicata che ha coinvolto sia le zone alte che le aree più vicine alla pianura. La neve si è accumulata in quantità notevole, causando criticità nella viabilità e portando alla chiusura delle scuole a Serramazzoni. La situazione resta sotto osservazione, con interventi in corso per gestire le conseguenze del maltempo.

Difficoltà lungo le arterie da e verso il Frignano, dove si sono posati diversi centimetri già intorno ai 400 metri di altezza Torna a imbiancarsi in modo significativo l'Appennino modenese. Dalla scorsa notte la neve è caduta incessantemente non solo sulle vette, ma anche fino a bassa quota, depositandosi a terra in modo cospicuo. Si segnala infatti un manto nevoso di alcuni centimetri in particolare sull'Alto Frignano e sulla parte centro-occidentale della zona montuosa della nostra provincia, a partire dai comuni di Serramazzoni e Prignano fino a quote più elevate. I depositi lungo le strade stanno causando importanti difficoltà alla viabilità, in particolare lungo le assi della Nuova Estense e della via Giardini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Intensa nevicata in Appennino, viabilità critica. Scuole chiuse a Serramazzoni Articoli correlati Dopo la nevicata scuole chiuse mercoledì in diversi comuni nell'entroterra cesenateScuole chiuse dopo la nevicata dell'Epifania in alcuni comuni dell'entroterra cesenate, in primis a Sarsina: “A causa del perdurare della nevicata e... Leggi anche: Dal capoluogo alla provincia. La grande nevicata dell’Epifania. Disagi al traffico e scuole chiuse Contenuti utili per approfondire Intensa nevicata Temi più discussi: Ancora maltempo sull'Italia, venti di burrasca e mareggiate. Nevicate a quote collinari; Previsioni meteo, colpo di coda invernale: abbondanti nevicate fino a 600-700 metri sull’Appennino; Primavera rimandata: torna la neve dove non te l’aspetti, le previsioni; Meteo in Toscana, è tornata la neve: imbiancata anche l’alta Garfagnana. Risveglio imbiancato in Appennino: neve dai 600 metri, freddo intenso sul Cusna a -8°Castelnovo Monti Dalla pioggia battente e dalle raffiche di burrasca della notte alla neve del mattino. È un risveglio dal sapore invernale quello di oggi, giovedì, sull’Appennino reggiano, dove i fio ... msn.com Intensa nevicata sui monti Fiocchi anche in collinaAppennino imbiancato con picchi di un metro di neve sul crinale. Sul Fumaiolo ieri problemi di viabilità: sono caduti abeti sulle carreggiate Una consistente coltre bianca ieri ha ricoperto il nostro ... ilrestodelcarlino.it Nel 1905, a Capracotta si verificò una nevicata eccezionale, così intensa da sfondare i tetti di alcune abitazioni. In questa foto storica, scattata dal Cav. Giovanni Paglione, si vedono chiaramente i segni di quel momento: muri lesionati, tetti crollati e la neve che - facebook.com facebook