Giro dell’Appennino trionfo di Crescioli a Genova | primo successo da professionista

Da genovatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ludovico Crescioli, ciclista nato nel 2003, ha vinto la prima gara professionistica della sua carriera al Giro dell’Appennino 2026, organizzato a Genova. Crescioli corre per il Team Polti VisitMalta e si è aggiudicato la tappa con un finale in salita. La competizione si è svolta lungo le strade dell’Appennino, coinvolgendo diversi atleti professionisti.

Il Giro dell’Appennino 2026 incorona l’italiano Ludovico Crescioli, classe 2003, portacolori del Team Polti VisitMalta.La corsa, lunga 196,8 chilometri con arrivo a Genova, si è decisa sul finale, con una volata ristretta che ha visto il giovane azzurro imporsi davanti al compagno di squadra.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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