Giro dell’Appennino trionfo di Crescioli a Genova | primo successo da professionista

Ludovico Crescioli, ciclista nato nel 2003, ha vinto la prima gara professionistica della sua carriera al Giro dell’Appennino 2026, organizzato a Genova. Crescioli corre per il Team Polti VisitMalta e si è aggiudicato la tappa con un finale in salita. La competizione si è svolta lungo le strade dell’Appennino, coinvolgendo diversi atleti professionisti.

Il Giro dell’Appennino 2026 incorona l’italiano Ludovico Crescioli, classe 2003, portacolori del Team Polti VisitMalta.La corsa, lunga 196,8 chilometri con arrivo a Genova, si è decisa sul finale, con una volata ristretta che ha visto il giovane azzurro imporsi davanti al compagno di squadra.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ludovico Crescioli vince il Giro dell’Appennino. Pozzovivo eterno: podio a 43 anni! LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: Crescioli la spunta su Pesenti e l’eterno PozzovivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:19 Gioco di squadra perfetto con i due Polti VisitMalta che sfiancano Pozzovivo prendendosi il primo ed... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro dell’Appennino 2026: orari, percorso, favoriti e dove vederlo in TV e streaming; Classifica Coppa Italia delle Regioni 2026: Giulio Pellizzari in testa dopo il Tour of the Alps, balzo di Tommaso Dati; La stagione delle Classiche si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi: Vollering contro tutte. L’Italia punta su Trinca Colonel. Giro dell’Appennino, trionfo di Crescioli a Genova: primo successo da professionistaDoppietta Team Polti VisitMalta con Pesenti secondo. Terzo Pozzovivo nella corsa da 196 km tra Appennino e arrivo in città ... genovatoday.it Giro dell’Appennino, Ludovico Crescioli trionfa nell’87ª edizioneIl 22enne di Empoli conquista la classica ligure dopo 196,8 km da Novi Ligure alla Foce. Secondo e terzo posto per Thomas Pesenti e Domenico Pozzovivo ... lavocedigenova.it +++BARLETTA, È QUI LA FESTA: IL GIRO DI CAMPO AL "PUTTILLI" DEI CAMPIONI DEL GIRONE H DI SERIE D+++ - facebook.com facebook VIDEO: Ultimi 2 Chilometri Tappa 1 Giro di Turchia 2026 x.com