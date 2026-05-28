Viabilità per lavori notturni di pavimentazione chiude un tratto di autostrada | ecco gli itinerari consigliati

Nella notte tra giovedì e venerdì, tra mezzanotte e le cinque, un tratto della D14 Diramazione per Ravenna sarà chiuso al traffico. La chiusura interessa la sezione tra l’allacciamento con l’A14 Bologna-Taranto e Cotignola, in direzione Ravenna. La chiusura si rende necessaria per lavori di pavimentazione. Sono stati predisposti percorsi alternativi per gli automobilisti che devono attraversare questa zona durante le ore di intervento.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalla mezzanotte alle 5 di venerdì 29 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna. Di conseguenza, saranno chiusi i rami di svincolo che dalla A14. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lavori notturni in autostrada, chiude il tratto dell'A14 tra Vasto nord e Val di SangroNella notte tra venerdì e sabato, il tratto dell’autostrada A14 tra Vasto nord e Val di Sangro sarà chiuso dalle ore 22 alle 5, per lavori di...

Lavori di pavimentazione, chiusura di un tratto di autostrada tra Cesena e Forlì ma solo per una notteNella serata di mercoledì 25 marzo, è stato annunciato che un tratto dell'autostrada tra Cesena e Forlì sarà chiuso per lavori di pavimentazione, ma...

Temi più discussi: Cantieri in città dal 22 al 28 maggio: viabilità alternativa e lavori in corso; Scandicci, lavori notturni alla rotonda 17 Marzo: nuovo asfalto e viabilità modificata; ANAS - Lavori sulla Tangenziale Carducci tra le uscite 8 e 6 in direzione Bologna; Lavori notturni a Uboldo: chiusa questa notte la rotatoria tra via IV Novembre, via Galilei e via Fermi.

#Gavinana #Viabilità: Domani notte (giovedì 21/05) chiusura totale notturna (22-06) in via Villamagna per i semafori della Tramvia #Linea3 (Ponte Nencioni). Attenzione: scatta un cambio di senso di marcia . Percorsi alternativi e dettagli: tranviafirenze.b x.com

Perugia, dal Curi a Ponte della Pietra: via ai lavori (notturni) per il rifacimento delle stradeA Perugia, dal 25 maggio al 30 giugno, una serie di importanti arterie stradali cittadine, a partire da viale Centova e viale Pietro Conti, saranno interessate da lavori notturni di adeguamento e rifa ... umbria24.it

Viabilità: ultimati in anticipo i lavori sull’A19 tra Bagheria e VillabateChiudono con due mesi di anticipo i cantieri tra Bagheria e Villabate sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Sono stati infatti ultimati i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza lungo la c ... meridionews.it