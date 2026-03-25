Lavori di pavimentazione chiusura di un tratto di autostrada tra Cesena e Forlì ma solo per una notte

Nella serata di mercoledì 25 marzo, è stato annunciato che un tratto dell'autostrada tra Cesena e Forlì sarà chiuso per lavori di pavimentazione, ma la chiusura durerà solo una notte. Tuttavia, la chiusura prevista tra Cesena nord e Forlì verso Bologna è stata annullata, quindi il tratto resterà aperto durante la notte. L’area di servizio Bevano est sarà normalmente accessibile.

Sulla A-14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Cesena nord e Forlì, verso Bologna, che era prevista dalle 21 di questa sera, mercoledì 25, alle 5 di giovedì 26 marzo; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l'area di servizio Bevano est, situata nel suddetto tratto. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 21 di giovedì 26 alle 5 di venerdì 27 marzo, per lavori di pavimentazione. L'area di servizio Bevano est sarà chiusa con orario 20-5. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: Ss 3 bis via Tiberina, E45, rotonda Paul Harris, Ss 9 via Emilia, rotonda Diegaro, Ss 727 bis Tangenziale est, viale della Costituzione e rientrare in A-14 alla stazione di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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