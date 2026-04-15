Lavori notturni in autostrada chiude il tratto dell' A14 tra Vasto nord e Val di Sangro

Nella notte tra venerdì e sabato, il tratto dell’autostrada A14 tra Vasto nord e Val di Sangro sarà chiuso dalle ore 22 alle 5, per lavori di pavimentazione. La chiusura riguarda il tratto verso Pescara, e la misura si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione programmata. La chiusura temporanea si inserisce in una serie di lavori notturni previsti sulla rete autostradale per migliorare la qualità della strada.

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle ore 22 di venerdì 17 aprile, alle 5 di sabato 18, sarà chiuso il tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro, verso Pescara. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Sangro est", situata nel.🔗 Leggi su Chietitoday.it Autostrada A14, lavori agli impianti di illuminazione: chiude il tratto tra Riccione e CattolicaSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 21 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 aprile,... Lavori in autostrada fra Vasto nord e Vasto sud, tratto chiuso per una notteSull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto fra Vasto nord e Vasto sud, in direzione Bari.