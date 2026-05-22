Svolta a Santa Giustina Circonvallazione al via i lavori | L’aspettavamo da 25 anni

A Santa Giustina sono iniziati i lavori per la circonvallazione, una realizzazione che i residenti aspettavano da più di venticinque anni. La notizia rappresenta una svolta significativa per il paese, che da tempo cercava una soluzione per migliorare la viabilità locale. L’avvio delle opere è stato annunciato ufficialmente, suscitando reazioni di soddisfazione tra chi da anni sperava in questa infrastruttura. La nuova strada dovrebbe facilitare il traffico e ridurre i disagi nelle zone centrali del paese.

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