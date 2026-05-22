Svolta a Santa Giustina Circonvallazione al via i lavori | L’aspettavamo da 25 anni
A Santa Giustina sono iniziati i lavori per la circonvallazione, una realizzazione che i residenti aspettavano da più di venticinque anni. La notizia rappresenta una svolta significativa per il paese, che da tempo cercava una soluzione per migliorare la viabilità locale. L’avvio delle opere è stato annunciato ufficialmente, suscitando reazioni di soddisfazione tra chi da anni sperava in questa infrastruttura. La nuova strada dovrebbe facilitare il traffico e ridurre i disagi nelle zone centrali del paese.
Per tanti residenti di Santa Giustina è una notizia attesa da anni. Per qualcuno addirittura da una vita intera. Dopo quasi tre decenni di richieste, proteste, raccolte firme e il lungo braccio di ferro con il Comune, partono finalmente i lavori della nuova circonvallazione di Santa Giustina. La speranza è che l’intervento possa finalmente offrire un’alternativa al passaggio continuo di auto e di camion lungo la via Emilia. Prima della partenza del cantiere, prevista per l’inizio di giugno, si terrà un incontro pubblico per spiegare nel dettaglio l’opera e le varie fasi operative del cantiere. L’appuntamento è fissato per il 27 maggio alle 18, nella sala civica di via Montiano 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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