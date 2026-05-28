La Camera ha approvato il nuovo “bavaglio” proposto da Enrico Costa di Forza Italia, con l’astensione di Pd, M5S, Avs e Iv. La misura limita la libertà di espressione, secondo quanto annunciato. La votazione si è conclusa con il sì della maggioranza e l’astensione delle opposizioni. La proposta di legge riguarda norme che restringono certi diritti di comunicazione e di informazione. La decisione è stata presa senza voti contrari tra le forze di opposizione.

Stavolta, sul nuovo bavaglio di Enrico Costa, si astengono pure le opposizioni. Succede alla Camera, dove viene approvata – con 127 voti a favore e 82 astensioni – la nuova legge del presidente dei deputati di Forza Italia, presentata già nel 2022, ma su cui Costa ha condotto un forcing politico fortissimo, e ora ne potrà vantare il successo, pure con l’astensione delle opposizioni, al tavolo di maggioranza sulla giustizia in via Arenula del 3 giugno davanti al Guardasigilli Carlo Nordio. Giusto quello che gli ha bocciato la responsabilità civile. Costa adesso gli mette sotto il naso il via libera del nuovo bavaglio alla stampa. In meno di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Via libera della Camera al nuovo “bavaglio” voluto da Costa (FI). Astenuti Pd, M5S, Avs e Iv

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