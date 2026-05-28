Un allenatore lascia la Serie A per unirsi a Inzaghi, di cui è grande estimatore. Non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nonostante la contestazione dei tifosi arabi per la mancata conquista del campionato, è prevista la conferma sulla panchina dell’Al-Hilal.

A meno di sorprese, nonostante la furia dei tifosi arabi per la perdita del campionato, Simone Inzaghi resterà sulla panchina dell’Al-Hilal. Almeno un’altra stagione, rispettando il contratto che scade proprio a giugno 2027. Soprattutto per una questione di tassazione, andando via ora dovrebbe dare indietro al fisco arabo circa 6 milioni, al tecnico piacentino conviene rimanere altri dodici mesi a Riad. Da qui il no alle avances di Aurelio De Laurentiis, ovviamente per il dopo Conte al Napoli. Inzaghi non lascia. E all’Al-Hilal potrebbe presto raggiungerlo un suo fedelissimo alla Lazio e successivamente, per altri tre anni, all’Inter. Parliamo di Francesco Acerbi, al quale il club nerazzurro non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Via dalla Serie A per ricongiungersi con Inzaghi: “È un suo grande estimatore”

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