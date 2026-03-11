Il nome di Openda è finito nel mirino del mercato, con un sondaggio condotto dal Fenerbahce. Un suo ex estimatore, già in passato vicino al giocatore, potrebbe rappresentare un’opportunità anche per la Juventus. La situazione del belga si sta delineando come un possibile nuovo caso simile a quello di Arthur, con sviluppi ancora da definire.

. Il belga rischia di diventare un altro caso Arthur. La Juventus è alla ricerca disperata di una via d’uscita per il “caso” Lois Openda. Quella che doveva essere l’operazione di punta del CEO Damien Comolli — un affare da 44 milioni di euro complessivi tra prestito e un obbligo di riscatto legato a condizioni elementari (la qualificazione tra le prime dieci in Serie A) — si è trasformata in un incubo tecnico e finanziario. Il rendimento dell’attaccante belga è stato finora disastroso: appena 2 gol in 33 presenze, una media che lo ha visto scivolare ai margini del progetto, fino a non essere più considerato da Luciano Spalletti neppure come quinta scelta dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda sul mercato: sondaggio Fenerbahce. Un suo vecchio estimatore può aiutare la Juve

Openda Juve, il belga può cambiare ruolo per questa seconda parte di stagione! L'ultima idea di Spalletti che condiziona il mercato

Mercato Juve, sul centrocampista c'è il pressing del Fenerbahce. L'obiettivo è trovare la quadra con il club: il giocatore spinge verso Torino

