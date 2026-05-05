Mercato Inter Moretto | Occhio a Suzuki! Chivu suo grande estimatore

In un aggiornamento sul mercato dell'Inter viene segnalato un possibile interesse per il giocatore Suzuki. Un esperto ha evidenziato che il club potrebbe valutare questa operazione, mentre un ex difensore ha espresso apprezzamento per il talento. La trattativa sembra essere in fase di valutazione e non ci sono ancora conferme ufficiali. Seguiranno eventuali sviluppi sui movimenti di mercato della squadra nerazzurra.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter non dorme mai e le ultime indiscrezioni portano direttamente in Giappone. Durante una recente diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Morett o ha fatto il punto della situazione su uno dei profili più intriganti seguiti dal club nerazzurro: Zion Suzuki. PAROLE – « Suzuki ha ottime probabilità di giocare in Premier League dalla prossima stagione. C’è un club in particolare, poi farò i nomi dei club interessai. Terrei i fari accesi su questa uscita di Suzuki dal Parma. In Italia c’è un grande estimatore di Suzuki che è Chivu, lo ha già avuto e lo stima molto come portiere, anche caratterialmente.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Moretto: «Occhio a Suzuki! Chivu suo grande estimatore» Notizie correlate Leggi anche: Openda sul mercato: sondaggio Fenerbahce. Un suo vecchio estimatore può aiutare la Juve Mercato Inter, Moretto svela: «C’è un giocatore nerazzurro che non rinnoverà. Un club si è già mosso per il suo ingaggio». I dettaglidi Francesco AlipertaMercato Inter, Matteo Moretto svela il futuro di un giocatore dell’Inter che lascerà il club nerazzurro alla fine di questa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Moretto su Ismael Kone: Piace al Milan ma occhio anche all’Inter se…; L'Inter ragiona sul futuro di Stankovic: certa la recompra, occhio al mercato; Futuro Frattesi già scritto, Moretto annuncia: Diverso club sulle sue tracce, anche due di Serie A; Moretto: Tutto sulla porta Inter: Vicario, lo scenario a sorpresa e contatti anche per…. Rumors Ederson-Inter, Moretto: Le cifre tra ingaggio e cartellino, in pole per lui c’è…Anche nelle ultime settimane, il nome di Ederson è stato accostato all’Inter in chiave mercato: le ultime di Matteo Moretto ... msn.com Inter, tutto pronto per l’affare da 23 milioni: arrivano nuovi dettagliL'Inter punta alla vittoria del titolo ma ragiona anche sulle operazioni da compiere sul mercato: occhio all'affare da 23 milioni. spaziointer.it Inter, Nico Paz regalo scudetto. Mercato, chi potrebbe partire. Su richiesta di Chivu… x.com Inter, ora testa al mercato Per crescere ed essere competitivi in Champions servono i calciatori adatti, che permettano alla squadra di giocare in più modi e a ritmi più alti. Difesa a cinque, a tre o quattro a seconda delle necessità. Se l’Inter ha un difetto, - facebook.com facebook