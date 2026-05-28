Via al pacchetto credito Manovra da 24,6 milioni | Sosteniamo le imprese

La Regione ha approvato un pacchetto di 24,6 milioni di euro destinato a facilitare l’accesso al credito per le imprese. La manovra prevede 20,1 milioni di fondi regionali e 4,5 milioni provenienti dalla Camera di commercio locale.

Via libera della Regione a un pacchetto da 24,6 milioni di euro per sostenere l’ accesso al credito delle imprese: 20,1 milioni di fondi regionali e 4,5 milioni messi a disposizione dalla Camera di commercio delle Marche. Obiettivo: contrastare la stretta del credito bancario, il cosiddetto credit crunch, e ampliare i canali di finanziamento a disposizione delle imprese per sostenere i nuovi investimenti e la crescita economica. Grazie all’effetto leva tra fondi pubblici e capitali privati, il piano – fa sapere la Regione – punta ad attivare quasi 60 milioni di finanziamenti al sistema produttivo. LE MISURE Il pacchetto si articola in cinque misure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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