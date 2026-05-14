Un pacchetto da 800 milioni per le imprese colpite dalla crisi nel Golfo | Simest lancia Energia per la competitività internazionale

Un pacchetto da 800 milioni di euro è stato annunciato da Simest per sostenere le imprese italiane che operano nell’area del Golfo Persico e che hanno subito perdite a causa della crisi economica, dell’aumento dei costi energetici e della diminuzione del fatturato. L’intervento mira a rafforzare la competitività internazionale delle aziende italiane coinvolte, offrendo strumenti di supporto finanziario. Questo intervento fa parte di una strategia più ampia per aiutare le imprese a superare le difficoltà economiche legate alla situazione in quella regione.

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Un intervento strategico da 800 milioni di euro per sostenere le imprese italiane colpite dagli effetti economici della crisi nell’area del Golfo Persico, dall’aumento dei costi energetici alla contrazione del fatturato. È “Energia per la competitività internazionale”, la nuova misura lanciata da Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. L’impegno di Simest per le imprese colpite dalla crisi del Golfo. La misura è rivolta sia alle imprese esportatrici sia alle aziende che, pur non esportando direttamente, fanno parte di filiere produttive strategiche. Prevede la concessione di finanziamenti agevolati accompagnati da una quota a fondo perduto fino al 30% per le Pmi e fino al 20% per le altre imprese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Un pacchetto da 800 milioni per le imprese colpite dalla crisi nel Golfo: Simest lancia Energia per la competitività internazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Simest, 800 milioni alle imprese danneggiate dal caro energia e dalla crisi del GolfoSimest mette sul tavolo 800 milioni di euro per sostenere le imprese italiane colpite dagli effetti della crisi nell’area del Golfo Persico e dal... Golfo Persico: Simest stanzia 800 milioni per le imprese colpite? Domande chiave Quali requisiti di fatturato servono per ottenere il fondo perduto? Come funziona il calcolo del contributo per le piccole imprese?... Simest sostiene le imprese colpite dalla crisi del Golfo, subito 800 milioniLo si legge in una nota. Le risorse - che provengono dal Fondo 394/81, gestito da Simest in convenzione con la Farnesina - sono destinate alle imprese esportatrici e a quelle fornitrici dirette di ... ansa.it Simest, 800 milioni per le imprese colpite dalla crisi del GolfoSimest, la società perl'internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cdp lancia unnuovo intervento strategico da 800 milioni di euro a sostegnodelle imprese italiane colpite dagli effetti della cri ... ansa.it