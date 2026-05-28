Partono i corsi estivi organizzati dall’UISP Marina, dedicati a ragazzi e ragazze interessati alle discipline dell’atletica leggera. Il programma, chiamato ’Movimente’, offre diverse specialità tecniche e si svolge in vari impianti sportivi della zona. Le lezioni sono rivolte a giovani di diverse età e si concentrano sul miglioramento delle prestazioni attraverso esercizi pratici e tecnici. La durata delle attività si estende per tutta la stagione estiva, con iscrizioni aperte fino a una certa data.

Un corso estivo per ragazzi e ragazze in molte specialità tecniche della atletica leggera. A organizzarlo è l’Atletica Uisp Marina di Carrara al campo scuola di via Bassagrande, ed è aperto a tutti coloro che vogliono provare una disciplina, o anche solo per stare insieme e fare amicizia con altri coetanei. I gruppi saranno divisi per età: il primo corso è per i ragazzi di 10 e 11 anni, il secondo corso per quelli di 12 e 13 anni. I corsi si svolgeranno da giugno a settembre con orario mattutino (dalle 8 alle 12) e pomeridiano (dalle 16.30 alle 19.30). Per ovviare alla nuova attività giovanile e alle nuove attività della Fidal (la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Via ai corsi estivi dell’uisp marina. Come migliorare le prestazioni con il programma ’movimente’

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