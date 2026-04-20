Un recente studio condotto da ricercatori di diverse università cinesi ha analizzato le performance dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati. I risultati mostrano che, in presenza di grafici complessi, le prestazioni di questi sistemi si riducono di circa il 50 per cento. La ricerca evidenzia una vulnerabilità strutturale nei modelli di intelligenza artificiale quando devono gestire dati visivi complessi.

Un nuovo studio condotto da un team di ricercatori di diverse università cinesi ha evidenziato una vulnerabilità strutturale nei modelli di intelligenza artificiale più avanzati: quando si trovano a gestire grafici complessi, le loro prestazioni crollano di circa il 50%. Il test, denominato RealChart2Code, ha messo alla prova 14 modelli leader del settore utilizzando dataset reali e visualizzazioni multi-parte, rivelando che la capacità di interpretare dati complessi è ancora lontana dagli standard raggiunti con i semplici grafici sintetici. L’analisi si è concentrata su oltre 2.800 casi di prova estratti da set di dati Kaggle, comprendenti circa 860 milioni di righe di informazioni distribuite in 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI in crisi con i dati: le prestazioni crollano del 50% sui grafici

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