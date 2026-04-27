PETRONAS Lubricants International lancia la linea di punta PETRONAS Pro Series per migliorare le prestazioni industriali a livello globale

Petronas Lubricants International ha annunciato il lancio della linea PETRONAS Pro Series, progettata per potenziare le prestazioni industriali a livello mondiale. La nuova gamma di prodotti, più compatta e facile da selezionare, mantiene le formule collaudate e ad alte prestazioni, senza apportare modifiche. La presentazione avviene attraverso un comunicato ufficiale che evidenzia la semplificazione dell’offerta senza alterare le caratteristiche tecniche.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE La nuova gamma di prodotti, ora più snella, semplifica la scelta delle aziende senza modificare le formule collaudate e ad alte prestazioni. KUALA LUMPUR, MALESIA – Media OutReach Newswire – 27 aprile 2026 – PETRONAS Lubricants International (PLI) ha annunciato il lancio della PETRONAS Pro Series, la sua nuova linea di prodotti di punta per i lubrificanti industriali, durante un incontro commerciale a Kuala Lumpur. Il lancio segna una tappa fondamentale nell’impegno dell’azienda a promuovere l’efficienza industriale e a sostenere i professionisti che mantengono in movimento le industrie essenziali del mondo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - PETRONAS Lubricants International lancia la linea di punta PETRONAS Pro Series per migliorare le prestazioni industriali a livello globale. Notizie correlate Carburante Petronas omologato FIA per le power unit MercedesLa Formula 1 assegna una tappa cruciale al tema della sostenibilità: è stata omologata la lungimirante scelta di un carburante sostenibile destinato... Stellantis, la crisi travolge lo stabilimento dei fluidi per la Formula 1 (Petronas): “70 esuberi su 430 lavoratori”Allo stabilimento Petronas al confine tra Santena e Villastellone, risultano 70 esuberi su 430 lavoratori. Tutti gli aggiornamenti PETRONAS Lubricants International lancia la linea di punta PETRONAS Pro Series per migliorare le prestazioni industriali a livello globale.La nuova gamma di prodotti, ora più snella, semplifica la scelta delle aziende senza modificare le formule collaudate e ad alte prestazioni. adnkronos.com Petronas Lubricants International lancia una gamma rinnovata di lubrificantiPetronas Lubricants International (PLI) ha annunciato un rinnovamento della partnership con i produttori leader di mercato di attrezzature agricole e movimento a terra Case IH, New Holland Agricolture ... motorionline.com