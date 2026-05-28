Via a Move Week | sport inclusione e divertimento

È iniziata a Novate la Move Week, evento dedicato a sport, inclusione e divertimento. La manifestazione si svolge fino a domenica, coinvolgendo diverse attività sportive aperte a tutti.

Sport, inclusione e divertimento per tutti. È iniziata anche a Novate la Move Week. Si continua fino a domenica. In questa settimana l’associazione Mondodisabile.it e Dietro la Notizia hanno organizzato una serie di eventi sportivi e attività aperte a tutti, con l’obiettivo di promuovere inclusione, aggregazione e condivisione attraverso lo sport. L’appuntamento principale sarà sabato, al CX Milan NoM, che per un’intera giornata si trasformerà in un villaggio dello sport e dell’intrattenimento. Durante l’evento si svolgeranno tornei di basket 3Vs3, tornei di pallavolo 3Vs3, sfide di calcio balilla 2V2. Ci sarà un’area street food e di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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