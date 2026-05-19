Giornata del gioco e dell' inclusione | domenica di sport e tanto divertimento ad Aspra

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio 2026, le strade, le piazze e le frazioni di Bagheria si riempiranno di persone per la giornata dedicata al gioco e all'inclusione. L’evento prevede attività sportive e momenti di divertimento pensati per coinvolgere adulti e bambini di tutte le età. Le iniziative si svolgeranno in diverse aree della città, creando un’occasione di aggregazione e socializzazione. La manifestazione si concentra sulla promozione di momenti di svago e di integrazione tra i partecipanti.

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Domenica 24 maggio 2026, le strade, le piazze e le frazioni di Bagheria si popoleranno di colori, sorrisi e condivisione. È tutto pronto, infatti, per la "Giornata del gioco e dell'inclusione", un'iniziativa che mette al centro il diritto al divertimento, allo sport e all'accessibilità per tutti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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