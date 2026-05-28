Un politico ha annunciato di voler denunciare una rete televisiva, accusandola di comportamenti lesivi. La Russa ha inoltre dichiarato guerra alla stessa emittente, scatenando un confronto pubblico tra le parti. La vicenda coinvolge figure di rilievo istituzionale e si inserisce in un clima di tensione tra politica e media italiani. Nessun dettaglio aggiuntivo sui motivi specifici delle azioni legali o sulle modalità dello scontro.

Il panorama politico e mediatico italiano si arricchisce di un nuovo capitolo di scontro frontale che vede coinvolti i vertici delle istituzioni e il mondo dell’informazione televisiva. Durante una recente partecipazione alla trasmissione Dritto e rovescio in onda su Rete 4, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha manifestato la ferma intenzione di intraprendere una dura battaglia legale nei confronti della rete televisiva La7. La decisione scaturisce da alcune dichiarazioni trasmesse nel corso del programma Di Martedì, giudicate dal rappresentante delle istituzioni come gravemente lesive della propria onorabilità e della memoria storica legata alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Vi denuncio”. La7 nei guai, La Russa dichiara guerra: scontro totale

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