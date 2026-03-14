la guerra nei mari colpita vicino a malta gasiera russa alla deriva

Una nave metaniera russa è stata danneggiata nel Mediterraneo vicino a Malta ed è ora alla deriva senza equipaggio. La situazione desta preoccupazione e si teme un possibile disastro ambientale. La nave trasporta gas naturale liquefatto e rappresenta un potenziale rischio per le acque della zona. Le autorità stanno monitorando attentamente l’incidente e le operazioni di intervento sono in corso.

Nave metaniera russa danneggiata alla deriva nel Mediterraneo senza equipaggio, si rischia un disastro. Le guerre in Ucraina e in Iran stanno diventando battaglie navali senza quartiere. Se gli Usa hanno affondato con un siluro lanciato da un sottomarino una fregata iraniana in Sri Lanka (a 3.000 km dal conflitto), l’Ucraina ha colpito una nave metaniera russa nel Canale di Sicilia una decina di giorni fa, usando droni navali. E ora è una nave fantasma, alla deriva senza equipaggio nel Mediterraneo, spinta dalle correnti. I trenta marinai dell’equipaggio sono stati messi in salvo da una petroliera omanita. La nave non è affondata ma il rischio di un grave disastro ambientale è concreto, senza contare che rischia di avvicinarsi alle coste italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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