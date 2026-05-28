Vespa festeggia 80 anni a Roma con il più grande raduno della sua storia

Vespa celebra gli 80 anni a Roma con il più grande raduno della sua storia, previsto dal 25 al 28 giugno 2026. L’evento internazionale riunirà appassionati e proprietari di tutto il mondo per quattro giorni di esposizioni, sfilate e iniziative legate al marchio. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo anche attività collaterali dedicate alla cultura e alla storia del celebre scooter.

Vespa festeggerà i suoi 80 anni a Roma con un grande evento internazionale in programma dal 25 al 28 giugno 2026. La manifestazione, denominata “VESPA ROMA 2026 – 80 YEARS OF AN ICON”, trasformerà la Capitale nel centro delle celebrazioni dedicate allo storico scooter del Piaggio Group, con migliaia di appassionati attesi da 48 Paesi. Il cuore dell’evento sarà il Foro Italico, dove lo Stadio dei Marmi ospiterà il Vespa Village, spazio aperto al pubblico dedicato alla storia, ai modelli iconici e alle attività del marchio. Il programma prevede mostre, incontri, musica, aree espositive e iniziative legate al mondo Vespa, insieme alla presenza di Vespa Club e collezionisti provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Vespa festeggia 80 anni con una serie speciale ispirata ai modelli storici

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