A Roma si svolgerà a fine giugno un grande raduno dedicato alla Vespa, con tre giorni di eventi dal 25 al 28. L’iniziativa, pensata per celebrare gli 80 anni del modello, prevede la partecipazione di decine di migliaia di appassionati provenienti da diverse regioni. Durante l’evento saranno organizzate parate, mostre e incontri, con l’obiettivo di coinvolgere gli appassionati e il pubblico in un’occasione di festa dedicata a un simbolo italiano.

La città di Roma e la Vespa Piaggio: un binomio iconico, celebrato dal cinema, dalla fotografia e da tante altre arti, maggiori e minori. Proprio questo binomio sarà al centro di un enorme evento celebrativo che si terrà nel cuore della città eterna dal 25 al 28 giugno 2026, un grandissimo raduno organizzato per festeggiare i primi 80 anni della Vespa, nata da un brevetto depositato da Piaggio il 23 aprile 1946. La festa per gli 80 anni della Vespa sarà il più grande raduno di vespisti di sempre. Si prevede la partecipazione di appassionati provenienti da non meno di 60 Paesi, per un totale di decine di migliaia di presenze tra il 25 e il 28 giugno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vespa: maxi raduno a Roma a giugno per festeggiare gli 80 anni del mito

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