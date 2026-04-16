Pontedera festeggia gli 80 anni della Vespa fra arte e raduno nazionale

A Pontedera si celebrano gli 80 anni della Vespa con una serie di eventi che coinvolgono la città e mettono in risalto il suo simbolo più famoso. La manifestazione comprende esposizioni artistiche e un raduno nazionale di scooter, attirando appassionati da diverse regioni. La festa si svolge tra mostre, attività e momenti dedicati alla storia e alla cultura legate alla celebre due ruote.

Pontedera festeggia gli 80 anni di Vespa e lo fa con una serie di eventi che 'attraverseranno' la città mettendo in primo piano il suo simbolo. Eventi artisticiSi parte mercoledì 22 aprile, alle ore 18, con l'inaugurazione, in Corso Matteotti, di 'V80', le installazioni artistiche curate da Carlo.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Una festa lunghissima. Gli 80 anni della VespaSarà un compleanno lungo quasi un anno quello che Pontedera sta preparando per la ‘sua’ Vespa. Biennale Milano, Katia Ricciarelli festeggia 80 anni tra arte e musicaSONCINO – Biennale Milano, Katia Ricciarelli festeggia 80 anni tra arte e musica. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mattarella a Pontedera . Il ritorno del presidente. Festa dei lavoratori in città; Buon compleanno Vespa con la street art; Gli 80 anni di Palidori e i 40 anni della sua Rio. Pontedera festeggia 80 anni di VespaIn programma una serie di eventi che attraverseranno la città mettendo in primo piano il suo simbolo, la Vespa ... gonews.it Una festa lunghissima. Gli 80 anni della VespaSarà un compleanno lungo quasi un anno quello che Pontedera sta preparando per la ‘sua’ Vespa. Il 23 aprile si festeggeranno gli 80 anni della mitica Vespa, nata proprio a Pontedera nel 1946. Il 23 ... lanazione.it Tuscania supera Pontedera 3 a 0 e in pratica festeggia la vittoria nel girone Superando col massimo scarto Gruppo Lupi Pontedera, e grazie alla contemporanea sconfitta per 3/2 dell'Ecosantagata Civita Castellana a Cecina, la Maury's Com Cavi Tuscania fes facebook