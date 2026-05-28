Dal 25 al 28 giugno, Roma ospiterà una manifestazione per celebrare gli 80 anni dello scooter Vespa. L’evento durerà quattro giorni e includerà esposizioni, raduni e iniziative dedicate all’icona italiana, che ha trasformato la mobilità urbana e dato vita a un settore industriale. La città si prepara ad accogliere appassionati e pubblico, con attività che ripercorrono la storia e l’evoluzione del veicolo.

Roma si prepara a indossare il casco e ad accendere i motori della memoria. Dal 25 al 28 giugno 2026 la Capitale diventerà il centro simbolico di un anniversario che va oltre la celebrazione di un marchio: gli 80 anni di Vespa, icona italiana capace di attraversare generazioni, mercati e immaginari collettivi. Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon si annuncia come il più grande raduno mai organizzato nella storia del brand, con decine di migliaia di appassionati attesi da tutto il mondo. Un evento che vale più di una festa. La scelta di Roma non è solo scenografica. È una mossa di posizionamento globale, perché lega Vespa a una città che rappresenta storia, turismo, lifestyle e riconoscibilità internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vespa compie 80 anni e conquista Roma: quattro giorni per celebrare l’icona italiana diventata industria dello stile

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