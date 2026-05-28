Roma si sta preparando a ospitare una grande celebrazione per gli 80 anni di una Vespa. La città si sta allestendo come scenario principale di questa festa, che coinvolgerà numerosi eventi e iniziative. La data dell’evento non è ancora stata comunicata, ma si prevede un’affluenza significativa di appassionati e pubblico. La Vespa, simbolo italiano, sarà protagonista di questa ricorrenza speciale.

AGI - Roma si prepara a diventare il palcoscenico della più grande celebrazione nella storia di un mito. Dal 25 al 28 giugno prossimi, la Capitale ospiterà VESPA ROMA 2026 - 80 YEARS OF AN ICON, quattro giorni di festa, di eventi aperti al pubblico, dedicati agli ottanta anni di un simbolo mondiale di liberta', stile e gioia di vivere. Lo comunica Davide Zanolini - Direttore Marketing e Comunicazione, Piaggio Group: "Sarà una grande festa, con appassionati che arriveranno da tutti i continenti per condividere l'amore per la Vespa e per l'innato senso di libertà che solo lei è in grado di generare. Tutto con quell'inconfondibile stile e quella eleganza che, da sempre, Vespa porta in giro per le strade del mondo". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vespa: 80 anni di un'icona, Roma teatro delle celebrazioni

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non vorrei essere sergione che deve aspettare broonoo bzzbzz, sdm (che fra meno di un anno lo dovrà pur conoscere) e aspettare le 21.40 per l'evento degli 80 anni della repubblica (o repupplica come a sanremo) almeno potrà dire: sotto il pacco della sicilia x.com

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