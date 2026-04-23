La Vespa compie 80 anni | inviaci la tua foto per festeggiare insieme un’icona senza tempo

Il 23 aprile 2026 segna gli 80 anni dalla nascita della Vespa, un’icona riconosciuta in tutto il mondo. Questa due ruote ha accompagnato generazioni, diventando un simbolo di stile e libertà. Per celebrare questa ricorrenza, l’azienda invita tutti a inviare le proprie foto con la Vespa, per condividere momenti e ricordi legati a questo veicolo che ha attraversato decenni senza perdere il suo fascino.

Pontedera, 23 aprile 2026 – Non chiamatelo mezzo di trasporto. È un frammento di vita, simbolo di un’epoca che continua a correre senza invecchiare mai. È la Vespa che oggi compie 80 anni. Per celebrare questo traguardo insieme, inviaci le tue foto in sella alla due ruote per eccellenza. Inviaci la tua foto. Partecipare è semplicissimo. La Vespa è stata la compagna dei primi amori, dei viaggi verso il mare, delle corse per andare al lavoro o di semplici domeniche spensierate. Se avete una vecchia foto in bianco e nero, o magari uno scatto moderno di una Vespa restaurata, o anche solo un ricordo particolare, un aneddoto legato a un viaggio o a un momento speciale vissuto in sella, inviaci la tua foto a questo indirizzo email: vespa@lanazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Vespa: spegne 80 candeline con un’edizione speciale

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