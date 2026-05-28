Verso la tariffazione puntuale | si estende a Pisa la misurazione dell' indifferenziato

A Pisa si amplia la sperimentazione per la misurazione dei rifiuti indifferenziati, già attiva in vari quartieri come Cep, Don Bosco e Pratale. Ora coinvolge anche le zone di Porta a Lucca sud-est, via Bonanno e I Passi. La misurazione puntuale mira a monitorare i rifiuti prodotti da utenze domestiche e non domestiche. L’obiettivo è avviare una tariffazione più precisa basata sulla quantità effettivamente conferita.

Dopo i quartieri di Cep, Don Bosco, Pratale, Gagno e Porta a Lucca ovest, si estende anche alle zone di Porta a Lucca sud-est, zona di via Bonanno e I Passi, la sperimentazione per misurare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, con l'obiettivo di arrivare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Raccolta rifiuti a San Giuliano Terme: parte la sperimentazione per la tariffazione puntualeA San Giuliano Terme è in corso una sperimentazione sulla tariffazione puntuale dei rifiuti.

Rifiuti: via alla sperimentazione della tariffazione puntuale a San Giuliano TermeA San Giuliano Terme sta per partire la sperimentazione della tariffa puntuale sui rifiuti.

Temi più discussi: Rifiuti, il percorso verso la tariffa puntuale; Rifiuti, a Teramo confronto sulla tariffazione puntuale; Cassonetti non tanto intelligenti: Problemi evidenti a conferire rifiuti; No Tarip, grazie: a Gassino Torinese cresce la protesta contro la tariffa puntuale.

Porta a porta verso l’addio. Anche a Marina di Pisa si consegnano le tessere per i cassonetti intelligentiTariffazione puntuale e nuovo sistema elettronico anche in via da Verrazzano. La neoassessore Elena Del Rosso: Servizi più efficienti e città più sostenibile. Migliorare il decoro urbano e promuovere ... lanazione.it

Differenziata, addio al sacco nero. Da marzo ad Ascoli i mastelli a lettore ottico. L’assessore Lattanzi: Prepariamo il terreno alla tariffazione puntualeASCOLI - Il cammino verso una raccolta differenziata con il supporto della tecnologia, per arrivare alla tariffazione puntuale con premi a chi conferisce correttamente, inizierà dal mese di marzo. corriereadriatico.it