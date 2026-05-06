Raccolta rifiuti a San Giuliano Terme | parte la sperimentazione per la tariffazione puntuale

A San Giuliano Terme è in corso una sperimentazione sulla tariffazione puntuale dei rifiuti. Nei giorni scorsi i residenti hanno potuto ritirare i sacchi grigi con un codice RFID collegato al nucleo familiare. A partire da giovedì 7 maggio, questa fase di prova durerà fino a dicembre. L’obiettivo è testare il sistema prima di adottarlo in modo definitivo.

Ultimi giorni a San Giuliano Terme per ritirare i sacchi grigi, con l'apposito codice identificativo rfid associato al nucleo familiare: come annunciato nelle settimane scorse, da giovedì 7 maggio partirà la sperimentazione che andrà avanti sino a dicembre per avviare la tariffazione puntuale.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate "Tariffazione puntuale sui rifiuti: serve maggiore trasparenza""La tariffazione puntuale sui rifiuti è un principio condivisibile, ma deve essere accompagnata da dati chiari e atti amministrativi trasparenti". Emergenza furti a San Giuliano Terme, il sindaco: "Abbiamo bisogno che lo Stato faccia la sua parte"Dopo la lettera inviata dai residenti della frazione di Metato, Matteo Cecchelli ha chiesto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza... Contenuti e approfondimenti A San Giuliano la tassa rifiuti sarà meno salata, scatta il taglio del 4,5 per centoTari meno salata del 4,5 per cento per le famiglie di San Giuliano. La riduzione della tassa sui rifiuti, che è prevista già nell’anno in corso, annuncia soddisfatto l’assessore alla partita Alfio Cat ... ilcittadino.it Facilitare la raccolta differenziata: a San Giuliano Terme arriva l'EcomobileSan Giuliano Terme (PI), 28 aprile 2025 – Dal prossimo 5 maggio arriverà a San Giuliano Terme l'Ecomobile di Geofor, il furgone attrezzato che funge da mini centro di raccolta che si sposta nelle ... lanazione.it