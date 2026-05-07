Rifiuti | via alla sperimentazione della tariffazione puntuale a San Giuliano Terme

A San Giuliano Terme sta per partire la sperimentazione della tariffa puntuale sui rifiuti. Nei prossimi giorni, i cittadini dovranno smettere di usare i sacchi grigi dedicati alla raccolta indifferenziata con il codice RFID associato al nucleo familiare. La modifica riguarda le modalità di conferimento e la gestione dei rifiuti nel territorio comunale. La nuova fase si inserisce in un progetto di miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento.

San Giuliano Terme (PI), 6 maggio 2026 – Ultimi giorni per il ritiro dei sacchi grigi, quelli dedicati alla raccolta indifferenziata con il codice rfid associato al nucleo familiare. Come annunciato nelle settimane scorse, infatti, da giovedì 7 maggio partirà la sperimentazione che andrà avanti sino a dicembre, funzionale ad avviare la tariffazione puntuale vera e propria dall'inizio del 2027. “Ciò significa che da qui a fine anno rimarrà invariata le modalità di calcolo della tariffa e che il numero di sacchi grigi d'indifferenziato non avranno alcun impatto immediato sulla Tari 2026 – ribadisce l'assessore comunale all'ambiente Filippo Pancrazzi -.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti: via alla sperimentazione della tariffazione puntuale a San Giuliano Terme Notizie correlate Raccolta rifiuti a San Giuliano Terme: parte la sperimentazione per la tariffazione puntualeUltimi giorni a San Giuliano Terme per ritirare i sacchi grigi, con l'apposito codice identificativo rfid associato al nucleo familiare: come... "Tariffazione puntuale sui rifiuti: serve maggiore trasparenza""La tariffazione puntuale sui rifiuti è un principio condivisibile, ma deve essere accompagnata da dati chiari e atti amministrativi trasparenti". Approfondimenti e contenuti Si parla di: Raccolta rifiuti a San Giuliano Terme: parte la sperimentazione per la tariffazione puntuale; Tariffazione puntuale: da giovedì 7 maggio inizia la fase operativa della sperimentazione. Rifiuti: via alla sperimentazione della tariffazione puntuale a San Giuliano TermeAl via il secondo step del percorso che condurrà alla nuova modalità di calcolo della tassa sui rifiuti all'inizio del 2027: per i cittadini cambia solo il tipo di sacco per l'indifferenziata ... lanazione.it