Verso il Moodna Park | deroga ai limiti di rumore negli orari di eventi e prove
Da venerdì 29 maggio a venerdì 7 giugno, il parco Enzo Ferrari ospiterà Moodna Park, un evento che prevede musica, food, market e sport. È stata concessa una deroga ai limiti di rumore durante gli orari delle prove e degli eventi, permettendo un livello di decibel superiore rispetto ai limiti abituali. La deroga riguarda specifici periodi temporali, senza modificare le regole di base sui limiti di rumore previsti per il resto dell’anno.
Quasi tutto pronto per Moodna Park, l'evento che da domani, venerdì 29 maggio, al 7 giugno animerà il parco Enzo Ferrari e parte dell'estate modenese con un mix di musica, food, market e sport. Ecco le disposizioni relative ai limiti di rumore comunicate dal Comune di Modena:"In occasione della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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