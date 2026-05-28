Verso il Moodna Park | deroga ai limiti di rumore negli orari di eventi e prove

Notizia in breve

Da venerdì 29 maggio a venerdì 7 giugno, il parco Enzo Ferrari ospiterà Moodna Park, un evento che prevede musica, food, market e sport. È stata concessa una deroga ai limiti di rumore durante gli orari delle prove e degli eventi, permettendo un livello di decibel superiore rispetto ai limiti abituali. La deroga riguarda specifici periodi temporali, senza modificare le regole di base sui limiti di rumore previsti per il resto dell’anno.