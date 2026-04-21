Adozione libri di testo e tetti di spesa | ecco il calcolo corretto dei limiti con la deroga del 20% Esempio

Dopo l’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 51 del 26 marzo 2026, le scuole stanno valutando e scegliendo i libri di testo per l’anno scolastico 202627. Durante questa fase, vengono calcolati i limiti di spesa per l’acquisto dei testi, considerando anche la possibilità di applicare una deroga del 20%. Un esempio pratico aiuta a capire come si determinano i tetti di spesa corretti in questa procedura.

A seguito del Decreto ministeriale n. 51 del 26 marzo 2026 è iniziato il periodo in cui gli organi collegiali procedono alla valutazione e all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 202627. Una procedura che segue determinati step, ma che allo stesso tempo sta provocando alcuni dubbi, soprattutto in merito al calcolo effettivo dei tetti di spesa da non sforare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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