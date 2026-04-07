A Roma, le trattative sui rinnovi di contratto di Mancini e Cristante sono state sospese, mentre l'allenatore Gasp si trova sotto osservazione. La proprietà ha manifestato insoddisfazione nei confronti del nucleo storico della squadra e valuta eventuali cambiamenti. Venerdì si svolgerà una partita importante contro una squadra avversaria.

E adesso diventa davvero tutto più difficile. Perché una dopo l'altra non solo stanno saltando i traguardi, ma anche le certezze. Ed allora tornano in mente le parole di Gian Piero Gasperini di sabato scorso, nella conferenza stampa pre-Inter, quando il tecnico giallorosso disse: "Questa è una squadra che ha dei valori, una base molto solida. Ho sentito qualche critica su questo gruppo, che si possa arrivare al massimo quinti o sesti. Occhio però, che senza questi puoi anche diventare dodicesimo o tredicesimo come niente". Proprio mentre subito dopo la disfatta di Milano i Friedkin hanno invece deciso di cambiare rotta. Soprattutto nei confronti del nucleo storico, quel gruppo di giocatori che rappresenta la base della squadra da anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, alta tensione: bloccati i rinnovi di Mancini e Cristante, anche Gasp sotto esame

Roma, rinnovi chiusi per Cristante e Mancini: Çelik resta in stalloLa Roma sistema una parte del proprio futuro ma lascia un dossier aperto: mentre i rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono già definiti,...

Leggi anche: Roma, rinnovi caldi: Cristante e Mancini vicini, attenzione a Çelik

Temi più discussi: Roma, alta tensione: bloccati i rinnovi di Mancini e Cristante, anche Gasp sotto esame; Anarchici a Roma, tensione al Parco degli Acquedotti: 91 fermati per omaggio a Sara e Sandro; Quarticciolo, scacco ai pusher: crack e cocaina nelle cabine elettriche, tre arresti; Roma non è stata costruita in un giorno, perché dev'esserlo l'AS Roma?.

Roma, alta tensione: bloccati i rinnovi di Mancini e Cristante, anche Gasp sotto esameLa proprietà è delusa dal nucleo storico e vuole cambiare. Intanto venerdì per la gara contro il Pisa i tifosi si preparano a esprimere il loro disappunto verso calciatori e allenatore ... msn.com

La Roma vince ma resta alta la tensione con Gasperini: perché il tecnico non ha parlato dopo LecceGasoerini ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in TV dopo la vittoria della Roma a Lecce. Un silenzio rumoroso, a protesta con il proprio club per le divergenze sul calciomercato invernale ... fanpage.it

La gatta Rosi, trovata il 23 marzo scorso nel parco di Tor Tre Teste (Roma) in gravi condizioni dovute a violenze subite “nell’area dei genitali”, oggi “è fuori pericolo” e mangia finalmente da sola: https://fanpa.ge/7jmr0 - facebook.com facebook

#Roma, le condizioni di #Mancini dopo l'infortunio con l' #Inter: quante gare salta x.com