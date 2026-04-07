Roma alta tensione | bloccati i rinnovi di Mancini e Cristante anche Gasp sotto esame

Da gazzetta.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, le trattative sui rinnovi di contratto di Mancini e Cristante sono state sospese, mentre l'allenatore Gasp si trova sotto osservazione. La proprietà ha manifestato insoddisfazione nei confronti del nucleo storico della squadra e valuta eventuali cambiamenti. Venerdì si svolgerà una partita importante contro una squadra avversaria.

E adesso diventa davvero tutto più difficile. Perché una dopo l'altra non solo stanno saltando i traguardi, ma anche le certezze. Ed allora tornano in mente le parole di Gian Piero Gasperini di sabato scorso, nella conferenza stampa pre-Inter, quando il tecnico giallorosso disse: "Questa è una squadra che ha dei valori, una base molto solida. Ho sentito qualche critica su questo gruppo, che si possa arrivare al massimo quinti o sesti. Occhio però, che senza questi puoi anche diventare dodicesimo o tredicesimo come niente". Proprio mentre subito dopo la disfatta di Milano i Friedkin hanno invece deciso di cambiare rotta. Soprattutto nei confronti del nucleo storico, quel gruppo di giocatori che rappresenta la base della squadra da anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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