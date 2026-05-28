Un temporale con grandine si è verificato a Verona, causando un calo di sette gradi in pochi minuti. La perturbazione si è spostata nella zona centrale della città, portando precipitazioni intense e grandinate. La rapidità del calo termico è stata causata dall’ingresso di aria fredda associata al fronte temporalesco, che ha sostituito rapidamente l’aria calda preesistente. Nessun ferito o danno rilevante è stato segnalato.

? Punti chiave Dove si sta spostando esattamente il nucleo della perturbazione?. Come ha fatto la temperatura a crollare così velocemente?. Quali zone del Veronese rischiano nuove raffiche di vento?. Perché la grandine ha colpito con tale violenza improvvisa?.? In Breve Pioggia accumulata di 5mm registrata a Verona durante l'evento del 28 maggio.. Temperatura scesa da +33°C a +26°C dopo il passaggio della cella temporalesca.. Traiettoria del fenomeno verso sud-ovest con rischio raffiche di vento e grandine.. Monitoraggio radar attivo su province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza.. Violento temporale con grandine e forti tuoni colpisce Verona e il medio-alto Veronese orientale questo giovedì 28 maggio, causando un brusco calo termico dopo una giornata di caldo intenso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, temporale con grandine: crollano 7 gradi in un istante

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