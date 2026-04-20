Nella serata di domenica 19 aprile, una forte grandinata si è abbattuta sulla periferia nord di Milano e su alcune zone della Brianza, causando danni a numerose auto parcheggiate. I fenomeni atmosferici violenti hanno interrotto un periodo di temperature insolitamente elevate, lasciando dietro di sé auto danneggiate e strade allagate. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei tecnici per la gestione dei danni.

I fenomeni atmosferici violenti che hanno colpito la periferia nord di Milano e parte della Brianza nella serata di domenica 19 aprile hanno interrotto il periodo di temperature insolitamente alte. Il temporale, caratterizzato da fulmini e grandine, ha interessato zone come Sesto San Giovanni e l’hinterland settangherino, portando danni materiali in alcuni comuni, tra cui Paderno Dugnano, dove i chicchi con diametro fino a 4 centimetri hanno danneggiato carrozzerie e vetri delle auto. L’instabilità climatica tra dinamiche d’aria fredda e accumulo termico. Il repentino cambiamento del meteo è stato causato dalla collisione tra un massiccio anticiclone sub tropicale, responsabile dei giorni precedenti di clima quasi estivo, e una massa d’aria più fredda proveniente dal Nord.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grandine a Paderno: il temporale distrugge le auto a Milano

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