Nella serata di domenica 19 aprile, alcune zone di Milano e della provincia sono state interessate da un temporale con tuoni, lampi e grandine di dimensioni contenute. L’evento ha colpito in particolare Sesto San Giovanni e alcune aree della periferia Nord della città, così come alcune zone della Brianza. La “finta estate” si è conclusa con questa precipitazione improvvisa, che ha interrotto un periodo di tempo più stabile e caldo.

Tuoni, lampi e grandine (fortunatamente non di grandi dimensioni). È quello che è successo a Sesto San Giovanni e su alcune zone della periferia Nord di Milano (ma anche su parte della Brianza) nella serata di domenica 19 aprile. Un temporale dal sapore estivo, anche se il calendario, al momento.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Roma sotto al temporale: pioggia, grandine e strade allagate. Infiltrazioni all’aeroporto di FiumicinoRoma si sveglia sotto alla pioggia e alla grandine in questa giornata di allerta meteo gialla: chicchi imbiancano le strade di Ostia, tuoni e fulmini...

Addio anticipo d'estate: a Milano tornano pioggia e rischio grandine, ecco quando cambia tuttoDopo i 26 gradi di questi giorni, la pressione cede su Milano: gli esperti annunciano il ritorno del maltempo a partire dalla prossima settimana...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: La finta estate di Milano è terminata con un temporale (e grandine); Il weekend della ‘finta estate’: Roma e Firenze bruciano le tappe, poi il Centronord finisce sotto i temporali; Truffa della finta rapina ai danni di un'anziana a Marassi, due arresti; Genova: truffano anziana con la finta rapina, la squadra mobile li insegue e li arresta a Milano.

La finta estate di Milano è terminata con un temporale (e grandine)Tuoni, lampi e grandine (fortunatamente non di grandi dimensioni). È quello che è successo a Sesto San Giovanni e su alcune zone della periferia Nord di Milano (ma anche su parte della Brianza) nella ... milanotoday.it

La destra implode su Milano, Marina, gas russo e Di Foggia Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com facebook

La primavera a Milano, adesso x.com