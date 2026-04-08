La Corte di Cassazione ha annullato l’arresto del presidente dei Palestinesi in Italia, coinvolto in un procedimento riguardante finanziamenti ad Hamas. La decisione riguarda anche altre nove persone, tutte indagate con l’accusa di aver contribuito, in vari modi, al sostegno finanziario dell’organizzazione. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia volta a fare chiarezza sui flussi di denaro destinati a gruppi considerati terroristici.

La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di arresto del presidente dell'associazione Palestinesi in Italia, il 64enne Mohammad Hannoun, così come quello di Ra’ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji. Le ordinanze sono state rinviate a una diversa sezione del tribunale del Riesame di Genova, che a carico dei quattro aveva valutato l'accusa di finanziamenti ad Hamas. Hannoun era ritenuto ai vertici, anzi al vertice, di una presunta "cellula italiana di Hamas". Il Riesame ha ora dieci giorni per riesaminare il caso. In attesa di una nuova pronuncia del Riesame, Hannoun resterà comunque in carcere a Terni., La... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caso finanziamenti ad Hamas, annullato l'arresto di Hannoun: la decisione della Cassazione

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Fondi Hamas, scontro sulle prove: la Cassazione valuta i documenti israelianiFondi Hamas, la Cassazione valuta l’uso dei documenti israeliani. Dubbi sulle prove e ricorsi in esame nell’udienza dell’8 aprile. ligurianotizie.it

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Il caso dei mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni. Le associazioni degli autori cinematografici chiedono urgenti spiegazioni sui criteri della commissione ministeriale che eroga i contributi. - facebook.com facebook

Il caso dei mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni. Le associazioni degli autori cinematografici chiedono urgenti spiegazioni sui criteri della commissione ministeriale che eroga i contributi. x.com