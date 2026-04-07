Fondi ad Hamas | attesa per la decisione della Cassazione sul carcere per Hannoun

Domani sera si attende una decisione della Cassazione riguardo ai ricorsi presentati dalla procura di Genova e dagli avvocati di Mohammad Hannoun, presidente dei palestinesi in Italia e attualmente in carcere. L’inchiesta riguarda presunti finanziamenti a Hamas, con un focus sull’associazione da lui guidata. La decisione potrebbe influenzare il prosieguo delle indagini e le eventuali misure giudiziarie.

La Suprema Corte dovrà esprimersi anche sull’utilizzabilità dei file israeliani esclusi perché acquisiti tramite fonte anonima La procura ha impugnato la decisione del tribunale del Riesame che aveva disposto la scarcerazione di Raed Al Salahat, 48 anni, difeso dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio, e di Khalil Abu Deiah, legale rappresentante dell’associazione La Cupola d’Oro. La Suprema Corte dovrà quindi pronunciarsi sulla legittimità di queste decisioni cautelari. I ricorsi riguardano anche le posizioni degli altri arrestati che si trovano tuttora in carcere, tra cui lo stesso Hannoun, assistito dagli avvocati Dario Rossi, Fabio Sommovigo ed Emanuele Tambuscio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Fondi ad Hamas, la decisione del Riesame su HannounIl presidente dell’associazione dei Palestinesi in Italia resta nel carcere di massima sicurezza di Terni. Fondi ad Hamas, Hannoun rimane in carcere ma il Riesame restituisce la libertà a tre collaboratoriResta in carcere Mohammad Hannoun, l’architetto e attivista palestinese accusato di essere finanziatore di Hamas attraverso le sue associazioni... Si parla di: Come raccogliere fondi per evacuare i civili da Gaza. Fondi Hamas, scontro sulle prove: la Cassazione valuta i documenti israelianiFondi Hamas, la Cassazione valuta l’uso dei documenti israeliani. Dubbi sulle prove e ricorsi in esame nell’udienza dell’8 aprile. ligurianotizie.it Presunti fondi ad Hamas, il pg della Cassazione stoppa gli atti israeliani: Ma ci sono gravi indiziLa memoria su uno degli arrestati dell’indagine su Hannoun: Sapeva che i soldi servivano all’associazione terroristica ... ilsecoloxix.it