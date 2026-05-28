Verifica finale del PEI | Le proposte delle ore di sostegno che farà il GLO sono vincolanti per il Ministero Il Punto dell’Avvocato Miceli

Il GLO deve consegnare entro il 30 giugno le proposte sulle ore di sostegno per l'anno successivo, e queste saranno vincolanti per il Ministero. Durante le riunioni finali sull'inclusione scolastica, si è sottolineato come il ruolo del gruppo sia fondamentale per la verifica del Piano Educativo Individualizzato. La verifica finale del PEI rappresenta il momento chiave di questa fase decisionale.

Miceli ha ricordato che il GLO ha una duplice funzione nella fase conclusiva dell’anno scolastico: valutare l’andamento del percorso educativo e definire il fabbisogno di risorse per l’anno successivo. La riunione serve quindi sia a verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano educativo individualizzato, sia a formalizzare le richieste di sostegno didattico e assistenza specialistica. “Non soltanto il numero delle ore, ma anche le motivazioni che giustificano la richiesta”, ha precisato Miceli. Tra gli aspetti evidenziati durante l’intervento, particolare rilievo assume la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione sul valore delle decisioni assunte dal GLO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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PEI digitale, analisi, criteri e proposte: facciamo il punto della situazione

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