A Verghereto, la lista guidata da Federico Sensi ha ottenuto poco più del 40% dei voti, risultando sconfitta. Sensi ha dichiarato che l’opposizione sarà vigile e costruttiva. La percentuale di voti raccolti rappresenta una vittoria per la lista avversaria, che ha superato quella di Sensi. La comunicazione è stata fatta attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle percentuali precise di altre forze politiche presenti nel voto.

La sua lista è uscita sconfitta raggiungendo poco più del 40% a Verghereto. Federico Sensi, candidato sindaco per la civica ’ Radici in Comune ’, esprime le proprie considerazioni sul risultato: "I cittadini di Verghereto hanno espresso il loro voto e la nostra comunità ha scelto una direzione diversa dalla nostra visione, per i prossimi cinque anni. Accettiamo il responso delle urne con il massimo rispetto per la democrazia e per la volontà popolare". Esordisce, così, in una nota. Aggiunge: "Il mio ringraziamento più profondo va ai numerosi cittadini che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno accordato la loro fiducia. Grazie anche a tutta la squadra di ’Radici in Comune’: donne e uomini straordinari che hanno investito tempo, passione ed energie per il bene di questo territorio montano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verghereto, Sensi: "La nostra sarà un’opposizione vigile e costruttiva"

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